В ВСУ спрогнозировали наступление ополченцев по льду Азовского моря

Военнослужащие морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), несущие службу на подступах к Мариуполю, предположили, что ополченцы Донбасса могут предпринять попытку наступления по льду Азовского моря. Об этом они сказали в интервью Военному телевидению Украины, видео сюжета опубликовано на YouTube.

«Наблюдаем круглосуточно. Следим, чтобы не подошли, расстояние очень близкое. Смотрим, чтобы по льду моря они не прорвались. Корабли иногда наблюдаем, часто летают беспилотники. Бывает, что запускают по одному, иногда — сразу штук пять запускают в разные стороны», — сказал военнослужащий Максим.

Морской пехотинец Алексей отметил, что на подступах к Мариуполю — в районе села Широкино — перестрелки ведутся, в основном, из стрелкового оружия. «Самое главное на посту — внимательность, потому что можно что-нибудь не заметить и это будет последним, что ты [в жизни] не заметишь», — добавил военнослужащий Владимир.

21 октября 2016-го председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин предупредил, что ополченцы ответят «адекватным контранступлением», если украинские силовики предпримут попытку атаки в районе Мариуполя.

Ранее в том же месяце ВСУ при попытке прорыва позиций ополчения на побережье Азовского моря потеряли 15 человек убитыми, еще 25 были ранены.

Мариуполь — один из важнейших промышленных центров Украины, входит в десятку крупнейших городов страны (численность населения достигает 455 тысяч человек). С апреля по июнь 2014 года город, располагающийся на берегу Азовского моря, входил в состав ДНР. В сентябре 2014 года боевая техника ополченцев также вошла в населенный пункт, однако наступление было остановлено в связи с подписанием минского протокола.