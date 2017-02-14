На Украине найдены уникальные документы ОУН

В Тернопольской области Украины найдена подборка архивных документов Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СБУ

"Во время осмотра подвала одного из заброшенных зданий на окраинах Теребовле правоохранители обнаружили тайник с документами, которые находились в металлическом бидоне на полутораметровой глубине", — говорится в сообщении.

Документы были завернуты в советские газеты 1950 года. СБУ считает, что документы принадлежат архиву Теребовлянского районного провода ОУН, который действовал на территории области в 40-х годах прошлого века.

Документы переданы на реставрацию.