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На Украине найдены уникальные документы ОУН
Документы из архива Службы безопасности ОУН
Фото: РИА Новости
В Тернопольской области Украины найдена подборка архивных документов Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Во время осмотра подвала одного из заброшенных зданий на окраинах Теребовле правоохранители обнаружили тайник с документами, которые находились в металлическом бидоне на полутораметровой глубине", — говорится в сообщении.
Документы были завернуты в советские газеты 1950 года. СБУ считает, что документы принадлежат архиву Теребовлянского районного провода ОУН, который действовал на территории области в 40-х годах прошлого века.
Документы переданы на реставрацию.
Президент Украины Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия) статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.
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