Тимошенко поставила ультиматум Порошенко и Гройсману

«Мы требуем, чтобы проект постановления об увольнении господина Гройсмана появился до конца дня. Мы будем подавать в суд», — заявила Тимошенко.

Свое заявление Тимошенко сделала на пресс-конференции в Киеве. По словам главы партии «Батькивщина», 10 февраля в украинском парламенте был зарегистрирован законопроект об отставке Гройсмана, однако уже через несколько часов документ пропал с сайта Рады. Тимошенко выразила уверенность, что инцидент произошел по указу Парубия. Также политик обвинила Гройсмана в двукратном падении ВВП, гиперинфляции, уничтожении малого предпринимательства, понижении социальных стандартов и увеличении тарифов ЖКХ. Владимир Гройсман возглавил правительство Украины в апреле 2016 года.