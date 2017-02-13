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Тимошенко поставила ультиматум Порошенко и Гройсману
Юлия Тимошенко заявила, что подаст в суд на украинского президента Петра Порошенко, премьер-министра страны Владимира Гройсмана и спикера Верховной рады Андрея Парубия в том случае, если до конца 13 февраля в парламенте Украины не восстановят регистрацию проекта закона об отставке главы правительства. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
«Мы требуем, чтобы проект постановления об увольнении господина Гройсмана появился до конца дня. Мы будем подавать в суд», — заявила Тимошенко.
Свое заявление Тимошенко сделала на пресс-конференции в Киеве. По словам главы партии «Батькивщина», 10 февраля в украинском парламенте был зарегистрирован законопроект об отставке Гройсмана, однако уже через несколько часов документ пропал с сайта Рады. Тимошенко выразила уверенность, что инцидент произошел по указу Парубия. Также политик обвинила Гройсмана в двукратном падении ВВП, гиперинфляции, уничтожении малого предпринимательства, понижении социальных стандартов и увеличении тарифов ЖКХ. Владимир Гройсман возглавил правительство Украины в апреле 2016 года.
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