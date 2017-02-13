В ЛНР сообщили о судьбе пропавших украинских разведчиков

Группа украинских разведчиков, пропавшая во время выполнения боевого задания в Луганской области, подорвалась на растяжке. Командование украинских войск бросило военнослужащих умирать. С таким заявлением выступили в правоохранительных органах самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает «Лента.ру»

«Они (разведгруппа – прим. Рамблер/новости) выходили в эфир, просили подмогу, но никто на помощь не пришел. Мы перехватили их призыв. Судя по сообщению, группа подорвалась на растяжке, возможно, собственной. Мы не стали туда соваться, тем более что их вроде как искали. На самом деле их никто не искал, никто не пришел на помощь, их оставили умирать», — заявили в 6-м полку имени Матвея Платова народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

О пропаже в Луганской области разведгруппы вооруженных сил Украины (ВСУ) 11 февраля заявил пресс-офицер тактической группировки «Мариуполь» ВСУ Дмитрий Завтонов. По словам представителя подразделения, военнослужащие должны были следить за передним краем позиций ВСУ и ополчения. По его словам, были начаты поиски пропавших военнослужащих.