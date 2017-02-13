Киев готовится ввести режим ЧП на Украине

В понедельник, 13 февраля, энергетический штаб Украины рассмотрит целесообразность введения чрезвычайного положения в украинской энергетике. Об этом рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман , сообщает «Интерфакс».

По его словам, на повестке дня энергетического штаба стоит вопрос целесообразности введения чрезвычайного положения в украинской энергетике. Министр отметил, что допускать снижения запасов угля до критического уровня нельзя.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что в случае продолжения полного блокирования поставок энергетического угля из Донбасса с конца марта могут произойти веерные отключения электроэнергии.

По его словам, существующих запасов антрацитовых углей хватит для работы ТЭС до конца зимы. Но к концу марта они будут фактически на нуле.