Радикалы захватили храм Московского патриархата в Тернополькой области

"Раскольники из "Киевского патриархата" при поддержке радикалов из "Правого сектора" захватили храм религиозной общины Украинской православной церкви села Котюжины Збаражского района Тернопольской области", - говорится в сообщении УПЦ МП.

Согласно сообщению, украинские радикалы захватили храм в честь первомученика Стефана "по стандартной схеме". "Еще в первой половине дня в деревню якобы для слежения за порядком приехали праворадикалы "Правого сектора Тернопольщины". Далее рейдеры действовали по стандартной схеме - на общем собрании деревни устроили беспорядок, запугивая верующих канонической церкви, и требовали лишить их права молиться в своей церкви", - заявили в УПЦ МП.