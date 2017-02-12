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ТАСС

Радикалы захватили храм Московского патриархата в Тернополькой области

«Правый сектор» захватил православный храм в Тернополькой области
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Радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) захватили храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Тернопольской области. Об этом сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ МП.
"Раскольники из "Киевского патриархата" при поддержке радикалов из "Правого сектора" захватили храм религиозной общины Украинской православной церкви села Котюжины Збаражского района Тернопольской области", - говорится в сообщении УПЦ МП.
Согласно сообщению, украинские радикалы захватили храм в честь первомученика Стефана "по стандартной схеме". "Еще в первой половине дня в деревню якобы для слежения за порядком приехали праворадикалы "Правого сектора Тернопольщины". Далее рейдеры действовали по стандартной схеме - на общем собрании деревни устроили беспорядок, запугивая верующих канонической церкви, и требовали лишить их права молиться в своей церкви", - заявили в УПЦ МП.
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