В ЛНР заявили о возможной гибели украинских разведчиков

Группа украинских разведчиков, не вернувшаяся накануне с выполнения задания на востоке страны, скорее всего была уничтожена. В погранслужбе Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что, вероятно, вооруженная разведгруппа пыталась проникнуть на территорию самопровозглашенной республики. Здесь отметили, что подобного рода инциденты происходят периодически, они расцениваются как провокация и пресекаются, сообщает «Интерфакс»

Со своей стороны в Совете министров самопровозглашенной республики заявили, что не знают, что произошло с украинскими военными. Здесь также предположили, что они были уничтожены, когда оказали вооруженное сопротивление во время задержания.

Накануне в эфире телеканала «112 Украина» сотрудник тактической группировки «Мариуполь» Дмитрий Завтонов заявил, что группа украинских военных не вернулась с выполнения задания.

«Известно, что группа военных выполняла задачи по наблюдению на переднем краю наших позиций. В настоящее время известно, что военнослужащие не вышли на связь», - сообщил он, добавив, что с военнослужащими пытаются выйти на связь.