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Замглавы генштаба Украины Воробьев внезапно скончался на рабочем месте
Руководитель Национального университета обороны, первый заместитель начальника генштаба Украины Геннадий Воробьев скончался на рабочем месте, сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.
"Внезапно. На рабочем месте скончался один из руководителей украинской армии генерал-полковник Геннадий Воробьев. Он руководил на передовой в 2014-2016 годах", — написал Цеголко на своей странице в соцсети Facebook.
Пресс-секретарь украинского президента отметил, что Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким Воробьева.
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