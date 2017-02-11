Замглавы генштаба Украины Воробьев внезапно скончался на рабочем месте

Руководитель Национального университета обороны, первый заместитель начальника генштаба Украины Геннадий Воробьев скончался на рабочем месте, сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко

"Внезапно. На рабочем месте скончался один из руководителей украинской армии генерал-полковник Геннадий Воробьев. Он руководил на передовой в 2014-2016 годах", — написал Цеголко на своей странице в соцсети Facebook.