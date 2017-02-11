СБУ задержала женщину-снайпера из ДНР

Киевские спецслужбы заявили о задержании снайпера-радистки на границе ДНР и Украины.

В ведомстве утверждают, что женщина собиралась перейти на подконтрольную Киеву сторону для переоформления документов. «Сотрудники СБУ установили, что она была снайпером взвода быстрого реагирования и радиотелеграфистом внутренних войск ДНР», - сказано в сообщении. Задержанная якобы прошла четырехмесячную подготовку в России. В качестве доказательства на сайте СБУ выложили видео допроса «снайпера-радистки». Лицо женщины намеренно заретушировано, голос искажен.