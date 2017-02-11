Порошенко рассказал о новом ракетном вооружении Украины

«Укроборонпром» разработал новое ракетное вооружение для Военно-воздушных сил Украины. Ракеты калибра 57 мм предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолётов и самолётов», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Президент Украины отметил, «что только полсекунды надо, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет».