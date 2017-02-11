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Порошенко рассказал о новом ракетном вооружении Украины
Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что «Укроборонпром» разработал новое ракетное вооружение для Воздушных сил ВСУ.
«Укроборонпром» разработал новое ракетное вооружение для Военно-воздушных сил Украины. Ракеты калибра 57 мм предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолётов и самолётов», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.
Президент Украины отметил, «что только полсекунды надо, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет».
Накануне в Минобороны Украины сообщили, что военные в этом году проведут боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» на полигоне «Ягорлык» в граничащей с Крымом Херсонской области.
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