Патруль СММ ОБСЕ задержан на блокпосте ДНР под Горловкой

Один из патрулей Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) был задержан на блокпосте самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) под Горловкой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter СММ ОБСЕ.

Патруль СММ #ОБСЕ задерживают на нулевом блокпосте так наз. "ДНР" возле Горловки уже больше часа. Недопустимо — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 10 февраля 2017 г.

Напомним, в конце января в зоне конфликта в Донбассе произошло обострение ситуации. Жертвами противостояния украинской армии и подразделений самопровозглашенной ДНР стали десятки человек. На прошлой неделе в Минске прошла встреча контактной группы по урегулированию ситуации.

Подробнее о ситуации на востоке Украины читайте в материале «Ъ» «Минская группа договорилась об отводе вооружений в Донбассе».