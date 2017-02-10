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Патруль СММ ОБСЕ задержан на блокпосте ДНР под Горловкой

Патруль ОБСЕ задержали на блокпосте ДНР под Горловкой
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Один из патрулей Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) был задержан на блокпосте самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) под Горловкой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter СММ ОБСЕ.
Напомним, в конце января в зоне конфликта в Донбассе произошло обострение ситуации. Жертвами противостояния украинской армии и подразделений самопровозглашенной ДНР стали десятки человек. На прошлой неделе в Минске прошла встреча контактной группы по урегулированию ситуации.
Подробнее о ситуации на востоке Украины читайте в материале «Ъ» «Минская группа договорилась об отводе вооружений в Донбассе».
Беларусь В мире Донецк
ОБСЕ
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