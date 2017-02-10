Глава Нацбанка Украины встревожилась из-за черных летающих слонов

Неопределенность в мировой экономике настолько велика, что вместо выражения о «черных лебедях» уместнее говорить о «черных слонах». Об этом в пятницу, 10 февраля, заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева , сообщает агентство Bloomberg.

«Ситуация опасная и нервная. Неопределенность везде, нет больше "черных лебедей", "черные слоны" летают над миром», — сказала Гонтарева. По ее мнению, новыми вызовами мировой экономики являются деглобализация и угроза валютных войн в результате усиления протекционизма после Brexit и победы на президентских выборах в США Дональда Трампа

Термин «черный лебедь» вошел в экономические словари стараниями американского трейдера Нассима Талеба . Под ним принято обозначать непредсказуемые и часто катастрофичные события, оказывающие значительное влияние на финансово-экономическую систему. В 2016 году такими событиями стали решение Великобритании выйти из Евросоюза и избрание Трампа.

7 февраля директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук сообщил, что по итогам 2016 года банковский сектор Украины зафиксировал убытки в размере 159 миллиардов гривен (около 350 миллиардов рублей). Этот показатель является историческим максимумом, отметил он.

В начале месяца Гонтарева заявила, что у дочерних структур российских банков плохие перспективы на рынке Украины. «Но мы не считаем, что у них есть светлое будущее на Украине. Их доля рынка уже уменьшилась с 15 до 8,8 процента. Если найдут покупателей на свои активы, мы будем только рады», — сказала она.