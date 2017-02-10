Солистка Serebro извинилась перед жителями Казахстана за грубое высказывание

Солистка группы Serebro Ольга Серябкина опубликовала в Instagram-аккаунте коллектива видеозапись с извинениями в адрес жителей Казахстана. Она сообщила, что сожалеет о том, что в грубой форме отказалась отвечать на вопрос поклонника из этой страны.

Певица заявила, что позволила себе резкое высказывание, потому что была увлечена игрой в файтинг Mortal Кombat. «Те, кто играли когда-нибудь в Mortal Kombat, знают, что эта игра очень азартная», — отметила Серябкина.

Ранее артистка и еще одна участница Serebro Екатерина Кищук участвовали в программе, в рамках которой нужно было отвечать на вопросы фанатов, одновременно играя в Mortal Кombat, сообщает dni.ru. Певица во время онлайн-эфира отказалась отвечать на вопрос поклонника из Казахстана. «Казахстан? Да наплевать», — сказала она.

Видео опубликовано SEREBRO (@serebro_official) Фев 10 2017 в 3:30 PST