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Солистка Serebro извинилась перед жителями Казахстана за грубое высказывание
Фото: Instagram
Солистка группы Serebro Ольга Серябкина опубликовала в Instagram-аккаунте коллектива видеозапись с извинениями в адрес жителей Казахстана. Она сообщила, что сожалеет о том, что в грубой форме отказалась отвечать на вопрос поклонника из этой страны.
Певица заявила, что позволила себе резкое высказывание, потому что была увлечена игрой в файтинг Mortal Кombat. «Те, кто играли когда-нибудь в Mortal Kombat, знают, что эта игра очень азартная», — отметила Серябкина.
Ранее артистка и еще одна участница Serebro Екатерина Кищук участвовали в программе, в рамках которой нужно было отвечать на вопросы фанатов, одновременно играя в Mortal Кombat, сообщает dni.ru. Певица во время онлайн-эфира отказалась отвечать на вопрос поклонника из Казахстана. «Казахстан? Да наплевать», — сказала она.
Группа Serebro образовалась в 2006 году, ее первыми участницами стали Елена Темникова, Ольга Серябкина и Марина Лизоркина. В 2007 году они заняли третье место на «Евровидении» с песней Song #1. Всего коллектив записал три студийных альбома, последний из которых вышел в октябре 2015 года.
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