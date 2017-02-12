Украинцы начали поиски пропавших в Донбассе силовиков

На Украине началась операция по поиску группы разведчиков ВСУ. Поисковая группа вышла в район Луганской области, где предположительно пропали военные. Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на украинские СМИ.

«На данный момент известно, что военнослужащие не вышли на связь», — сказал представитель тактической группировки «Мариуполь» Дмитрий Завтонов.

По его словам, военные исчезли, во время выполнения спецзадания в Луганской области. Они занималась «наблюдением за противником».