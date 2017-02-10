Украина проведет боевые стрельбы вблизи Крыма

Спикер Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк заявил, что в 2017 году Украина проведет боевые стрельбы на полигоне «Ягорлык» в Херсонской области. Об этом сообщает УНИАН

По словам Гуцуляка, в учениях будут задействованы комплексы «Бук-М1». Целью стрельб он назвал «обеспечения слаживания зенитных ракетных подразделений». Спикер отметил, что всего будет проведено около 50 таких мероприятий. В них примут участие командные пункты бригад, полков и основные подразделения.

Гуцуляк добавил, что украинская авиация «ежемесячно будет выполнять практические маневры с выходом и развертыванием в новых позиционных районах». Также он заявил, что во время учений Saber Guardian 2017 на полигоне в Болгарии участие в стрельбах примут ЗРК С-300.

В начале декабря прошлого года Украина провела у границы с Крымом испытания зенитных ракет средней дальности С-300. Киев заявлял, что зона стрельб затронет российские территориальные воды, однако в итоге сдвинул ее в нейтральные воды.