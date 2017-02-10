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Захарченко анонсировал месть за гибель Гиви
Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что бойцы республики отомстят Киеву за гибель командира ополченцев Михаила Толстых (Гиви). Об этом он сказал в ходе своего выступления на линии соприкосновения в Донбассе, запись которого опубликована на YouTube.
Захарченко назвал убийство Толстых «срывом минских соглашений». «Украина еще не знает, с кем она связалась. За него в любом случае отомстим. Мы терпим до тех пор, пока не победим», - сказал глава ДНР.
Толстых был убит 8 февраля в Донецке на базе батальона «Сомали», который он возглавлял. Власти ДНР назвали случившееся терактом и заявили, что взрыв произошел в кабинете Гиви.
Руководство ДНР пообещало найти и наказать убийц Толстых. По словам ополченцев, за терактом стоит украинская диверсионно-разведывательная группа, на членов которой удалось выйти по горячим следам. Позже представитель Минобороны ДНР заявил, что теракт организовали украинские спецслужбы и лично советник главы МВД Украины Зоран Шкиряк.
Гиви был одним из наиболее известных командиров ополчения, наравне с Арсением Павловым (Моторола), которого взорвали в лифте собственного дома в октябре прошлого года.
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