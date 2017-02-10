Климкин раскрыл подробности разговора Трампа и Порошенко

По словам Климкина, первая беседа президентов должна была быть «в определенной степени протокольной», но «такой она не стала». В первую очередь Трамп спросил, что происходит в Донбассе. «И состоялся, по-моему, очень классный обмен мнениями», - сказал Климкин.

Министр отметил, что беседа была «очень глубокой по содержанию», она началась «с нескольких фраз приветствия, но сразу перешла к сути, буквально с трех-четырех фразы». Порошенко «очень подробно проинформировал лидера США о ситуации вокруг Авдеевки». «Очень конкретный разговор, что происходит, почему происходит, и со стороны американского президента звучали очень глубокие вопросы, свидетельствующие о том, что он был подготовлен. Он знал факты, и это была действительно хорошая беседа», - подчеркнул Климкин. Глава МИДа отметил, что об «определенных деталях» разговора он не может говорить.

Ранее в администрации Порошенко заявляли, что визит украинского президента в США и его встреча с Трампом намечены на февраль 2017 года. Также представители Порошенко отметили, что первый телефонный разговор между ним и Трампом был «дружественным».