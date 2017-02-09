Во Львове напечатали карту Украины без Крыма

На Украине вышел сборник кроссвордов, в котором карта страны изображена без полуострова Крым. Об этом сообщает украинское издание «Сегодня»

«Скандал во Львове. Одно из местных издательств опубликовало на страницах сборника кроссвордов карту Украины без Крыма. Публикация вызвала большой резонанс и среди читателей журнала, и среди пользователей соцсетей», — говорится в публикации.

Как отмечается в публикации, печатная продукция была выпущена тиражом в 30 тысяч экземпляров. По заявлениям руководителей издания, ошибка была «чисто техническая». По словам главного редактора издательства Ирины Гунько, дизайнер взял из интернета «неправильную карту Украины». В следующем номере Гунько обещала опубликовать извинения перед читателями «и всеми украинцами». Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.