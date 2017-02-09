ДНР предложила украинцам полностью прекратить огонь

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) предложили вооруженным силам Украины (ВСУ) полностью прекратить огонь с полуночи 9 февраля. С такой инициативой выступил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин . Его слова приводит ТАСС

С нуля часов 9 февраля мы предложили украинской стороне полностью прекратить огонь. С трех часов утра не было зафиксировано ни одного выстрела», — заявил Басурин.

По словам Басурина, в настоящее время обстрелов нет. 8 февраля руководство ДНР опубликовало план нормализации обстановки вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Проект был согласован с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В частности, в проекте говорится о запрете на любые наступательные действия и отводе всех запрещенных вооружений. Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о том, что ВСУ перебрасывает новые силы в район Авдеевки и планируют крупную наступательную операцию на Донецк. По данным ополченцев, боевые действия активизируются с 13 по 19 февраля.

Ожесточенные бои в районе города Авдеевка начались в конце января 2017 года. Украинские власти и руководство ДНР обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Бои под Авдеевкой стали самыми ожесточенными с августа 2015 года. Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года. По данным Организации объединенных наций (ООН), в результате боев погибли порядка 10 тысяч человек.