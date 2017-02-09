СМИ обнародовали новые записи «компромата» на Порошенко

Онищенко ранее сообщил, что у него есть записи разговоров с президентом Украины Петром Порошенко , на которых глава государства дает указание о "покупке" голосов депутатов Рады для принятия необходимых ему решений. В декабре 2016 года "Страна.ua" опубликовала аудиозапись, на которой, по утверждению издания, был записан разговор Онищенко с депутатом Рады Олесем Довгим, который якобы приехал к Онищенко на встречу в Лондон в качестве переговорщика от украинских властей для обсуждения вариантов закрытия его дела.

По данным издания, Онищенко записал разговор с Мартыненко в Испании на шариковую ручку с записывающим устройством. При этом Онищенко якобы сообщил изданию, что Мартыненко в разговоре выступил посредником между ним и Порошенко после того, как первую часть переговоров провалил Довгий.

На аудио двое мужчин обсуждают план освобождения Онищенко от ответственности путем сделки со следствием. На первом этапе они планируют добиться решения украинского суда о возврате Онищенко депутатской неприкосновенности, на втором этапе – освобождения из СИЗО людей Онищенко, среди которых в частности его адвокат, а также снятия обвинений с матери депутата. При этом Онищенко взамен якобы должен будет выплатить штраф в размере 400-500 миллионов гривен (15-19 миллионов долларов). Часть этих средств, как отмечается в сообщении, должен внести украинский миллиардер Ринат Ахметов , за что Онищенко согласился переписать на него свой бизнес.

При этом в ходе разговора мужчина с голосом Онищенко спросил у собеседника, обсуждал ли он вопрос освобождения его от уголовной ответственности с Порошенко, на что тот в ответ заявил, что такой разговор состоялся. "Вот тебе крест, что я с ним (Порошенко – ред.) говорил, я не хотел в этот разговор встревать, он мне не нужен, но видя то, что происходит, я решил вмешаться, чтобы как-то помочь, потому что оно зайдет в тупик", — заявил предполагаемый Мартыненко. Кроме того, в ходе разговора он посоветовал Онищенко не спешить с обнародованием компрометирующих Порошенко данных в СМИ, потому что это якобы нанесет вред Ахметову, который "хорошо относится к Онищенко".

Против Онищенко на Украине возбуждено уголовное дело по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По данным правоохранителей, в период с 2013 по 2016 годы служебные лица ряда предприятий, в том числе компании "Укргаздобыча" при содействии Онищенко, получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов. Позже Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, перед этим он покинул Украину. Депутат также подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации на Украине.