Опубликованы новые записи «компромата» на Порошенко

В интернете была опубликована аудиозапись разговора депутата Рады Украины Александра Онищенко с бывшим парламентарием Николаем Мартыненко . В ходе разговора политики обсуждают возможности закрытия уголовного преследования Онищенко. Аудиозапись публикует украинское издание «Страна.ua»

Согласно опубликованному разговору, Мартыненко предлагает Онищенко сделку, в рамках которой суд вернет парламентарию депутатскую неприкосновенность, а генеральный прокурор страны Юрий Луценко и суды выпустят на свободу людей Онищенко. На аудиозаписи Мартыненко предлагает Онищенко уплатить взамен штраф в государственный бюджет в размере 400-500 миллионов гривен (порядка 18 миллионов долларов). Согласно договоренностям, часть этой суммы должен выплатить предприниматель Ринат Ахметов , после чего депутат перепишет на него часть своего бизнеса.

Мартыненко в ходе разговора также подчеркивает, что сделка возможна только при условии, если переговорный процесс покинут адвокат Андрей Цыганков и депутат Александр Грановский . Журналисты издания отмечают, что, вероятнее всего, разговор с Мартыненко Онищенко записал на шариковую ручку с записывающим устройством. Во время разговора Мартыненко, по словам Онищенко, выступал посредником между ним и президентом Украины Петром Порошенко . В декабре 2016 года интернет-издание уже публиковало разговор Онищенко с депутатом Верховной рады Олесем Довгим, который также прибыл к парламентарию в качестве переговорщика от украинских властей по делу о закрытии его уголовного дела.

Депутата Александра Онищенко власти Украины обвиняют в краже государственного имущества в особо крупных размерах. По версии следствия, с 2013 по 2016 год при содействии Онищенко ряд компаний, в частности «Укргаздобыча», получали государственные средства через продажу газа внутренней добычи по заниженной цене. Правоохранительные органы Украины оценивают нанесенный ущерб на сумму около 120,5 миллионов долларов. Против него было возбуждено уголовное дело. Александр Онищенко покинул Украину.