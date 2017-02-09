Эксперт: Что будет в случае задержания Захарченко

«Следует помнить, что в Киеве никто и не прекращал уголовных дел против Захарченко и других лидеров ДНР. Это уже не первое решение, что их надо арестовать и взять под стражу. Но, на самом деле, точно так же и в Донецке ведутся следствия по военным преступлениям украинской армии и киевского руководства. Следственный комитет России заявлял, что и в России возбуждены уголовные дела против украинских деятелей, ответственных за военные преступления в Донбассе. Война судебных процессов продолжается», — заявил Корнилов.

Кроме того, эксперт добавил, что на сегодняшний день известна «масса фарсовых процессов», когда, по словам Корнилова, власти Украины бросали людей за решетку по обвинению в причастности к «террористической организации ДНР». По словам главы организации, судебные процессы зачастую проходили без адвокатов и права «что-то обжаловать». Корнилов добавил, что «Украина никогда не отказывалась от подобных судилищ и процессов» и «будет играться в них по-прежнему».

9 февраля апелляционный суд Киева санкционировал задержание главы ДНР Александра Захарченко, удовлетворив жалобу прокуратуры на решение Шевченковского районного суда Киева от 14 декабря 2016 года. В конце прошлого года суд отклонил ходатайство прокуратуры о применении в отношении Захарченко меры пресечения в виде ареста. Санкция была выдана на срок шесть месяцев. Александр Захарченко возглавил ДНР 4 ноября 2014 года.

В мае 2014 года по результатам референдумов были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики. Жители некоторых восточных регионов Украины отказались признать легитимность произошедшего в феврале 2014 года в Киеве государственного переворота. Для подавления массовых народных выступлений украинские власти объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединенных наций (ООН), в результате вооруженного конфликта погибли порядка 10 тысяч человек.