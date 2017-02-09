Далее:
Главное сейчас
Рамблер/новости

МВФ отказался спасать Украину

МВФ отказался спасать Украину
Фото:
Международный валютный фонд (МВФ) не планирует рассматривать вопрос выделения Киеву четвертого кредитного транша в ближайшую неделю. Ранее Украина ожидала 1 млрд долларов траншами. Об этом сообщается на официальном сайте МВФ.
Предоставление денег не планируется до 17 февраля.
В перечне тем для обсуждения отмечены консультации с правительством Мальты и постпрограммный мониторинг экономики Португалии.
В сентябре прошлого года совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине транша в миллиард долларов в рамках четырехлетней программы помощи.
Еще 1 источник
Бизнес В мире
Оставить комментарий

Последние новости