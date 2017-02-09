МВФ отказался спасать Украину

Международный валютный фонд (МВФ) не планирует рассматривать вопрос выделения Киеву четвертого кредитного транша в ближайшую неделю. Ранее Украина ожидала 1 млрд долларов траншами. Об этом сообщается на официальном сайте МВФ.

Предоставление денег не планируется до 17 февраля.

В перечне тем для обсуждения отмечены консультации с правительством Мальты и постпрограммный мониторинг экономики Португалии.

В сентябре прошлого года совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине транша в миллиард долларов в рамках четырехлетней программы помощи.