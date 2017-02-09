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Установлены заказчики и исполнители убийства Гиви
Следователи самопровозглашенной Донецкой народной республики вышли на след исполнителей убийства командира ополчения Михаила Толстых по прозвищу Гиви, сообщает «Интерфакс».
Заказчики убийства, по данным следствия, находятся в Киеве. Исполнителями были украинские диверсанты.
Утром в среду, 8 февраля, на донецкой базе батальона «Сомали» в своем кабинете из реактивного огнемета «Шмель» был убит командир Толстых.
Данный инцидент власти самопровозглашенной Донецкой народной республики признали терактом. По словам ополченцев, за убийством Гиви стоит украинская диверсионно-разведывательная группа.
Командующий Минобороны Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что подозреваемым в убийстве командира ополчения стал украинский общественный деятель и политик Зорян Шкиряк.
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