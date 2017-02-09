Украина покупает у России двигатели для БТР через Молдавию

Украинская госкомпания «Укроборонпром» с помощью «дочек» закупает российские двигатели для БТР через молдавские фирмы. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на расследование журналистов «Слідства.інфо».

По данным издания, некая молдавская компания купила на заводе КамАЗа 20 двигателей и вывезла их в Молдавию на двух грузовиках. «Через несколько дней эти двигатели она перепродала другой компании – «Автопрезенту», другая молдавская компания перепродала третьей, немецкой компании, а немецкая уже ввезла эти двигатели на Украину», - утверждают журналисты.

По их словам, чтобы не покупать моторы напрямую из России, «дочка» «Укроборонпрома» - «Укринмаш» - приобрела 20 двигателей для украинских БТР-80 через молдавские фирмы-посредники. Украинский концерн заплатил по 15 тысяч долларов (около 890 тысяч рублей) за каждый двигатель. «Слідства.інфо» отмечает, что эти цены значительно завышены.