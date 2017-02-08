В белорусскую армию из запаса призвали около 1,5 тысячи человек за два дня

Около 1,5 тысячи военнообязанных призваны за два дня из запаса в белорусскую армию в рамках комплексной проверки ее боеготовности, сообщила в среду пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

С 30 января в вооруженных силах Белоруссии проводится комплексная проверка уровня боевой готовности. Планируется проверить около 30 воинских частей и подразделений. Из запаса призовут около 3 тысяч военнообязанных. Большое внимание уделяется проверке готовности вооружения, военной и специальной техники к боевому применению в различных условиях.

"В соединения и воинские части вооруженных сил, участвующие в мероприятиях комплексной проверки боевой готовности, продолжается поставка мобилизационных ресурсов. В течение 6–7 февраля призвано из запаса около 1500 военнообязанных, 9 февраля части из них предстоит принять военную присягу", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 7 февраля распоряжение на приведение в высшую степень боевой готовности получил понтонно-мостовой батальон 188-й инженерной бригады. После выполнения комплекса мероприятий батальон совершит марш в назначенный район и приступит к оборудованию переправы через реку Свислочь в интересах подразделений, выполняющих учебно-боевые задачи на полигоне Осиповичский.

Как отмечается в сообщении, с утра 8 февраля распоряжение на приведение в высшую степень боевой готовности получила истребительная авиационная база ВВС и войск ПВО.