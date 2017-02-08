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На Украине задержали жителя Крыма, предъявившего на границе паспорт РФ
Пограничники херсонского отряда Госпогранслужбы Украины задержали жителя Крыма, который при пересечении государственной границы предъявил российский паспорт, сообщает украинское ведомство.
По данным Госпогранслужбы, мужчина задержан в пункте пропуска "Каланчак".
"Мужчина прибыл в пешем порядке и подал на контроль паспорт гражданина Российской Федерации. Как выяснилось, документ был выдан в 2014 году на территории Крыма, потому гражданина пригласили для дополнительной проверки", – говорится в сообщении.
Украинские поганичники выяснили, что мужчина проживал в одном из городов Украины и проходил контрактную службу в военной части береговой охраны Вооруженных сил Украины на территории Крыма. После вхождения полуострова в состав РФ он остался служить в составе Военно-морских сил РФ.
В 2015 году мужчина уволился из рядов вооруженных сил и перешел на работу в строительную сферу. По информации Госпогранслужбы, мужчина направлялся к своей семье, которая проживает на Украине.
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