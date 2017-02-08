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На Украине задержали жителя Крыма, предъявившего на границе паспорт РФ

Украинские пограничники задержали мужчину из-за крымского паспорта
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Пограничники херсонского отряда Госпогранслужбы Украины задержали жителя Крыма, который при пересечении государственной границы предъявил российский паспорт, сообщает украинское ведомство.
По данным Госпогранслужбы, мужчина задержан в пункте пропуска "Каланчак".
"Мужчина прибыл в пешем порядке и подал на контроль паспорт гражданина Российской Федерации. Как выяснилось, документ был выдан в 2014 году на территории Крыма, потому гражданина пригласили для дополнительной проверки", – говорится в сообщении.
Украинские поганичники выяснили, что мужчина проживал в одном из городов Украины и проходил контрактную службу в военной части береговой охраны Вооруженных сил Украины на территории Крыма. После вхождения полуострова в состав РФ он остался служить в составе Военно-морских сил РФ.
В 2015 году мужчина уволился из рядов вооруженных сил и перешел на работу в строительную сферу. По информации Госпогранслужбы, мужчина направлялся к своей семье, которая проживает на Украине.
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