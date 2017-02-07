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СМИ: Савченко уснула на заседании Рады
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко уснула на заседании украинского парламента. Об этом сообщает интернет-издание «Страна».
«Сегодня во время заседания Верховной рады депутатам было не до работы. Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко показывала фотографии своей внучки Евы, а нардеп Надежда Савченко и вовсе уснула на рабочем месте», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Савченко удалось поспать всего пару минут из-за выступающих депутатов.
Надежда Савченко уснула на заседании Верховной Рады.— СТРАНА.ua (@stranaua) 7 февраля 2017 г.
Но боролась со сном как моглаhttps://t.co/k31xUyu15z pic.twitter.com/NcKJlQjxCt
В июне 2016 года на YouTube появилась видеозапись, как Надежда Савченко заснула на заседании комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
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