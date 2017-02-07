СМИ: Савченко уснула на заседании Рады

«Сегодня во время заседания Верховной рады депутатам было не до работы. Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко показывала фотографии своей внучки Евы, а нардеп Надежда Савченко и вовсе уснула на рабочем месте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Савченко удалось поспать всего пару минут из-за выступающих депутатов.

Надежда Савченко уснула на заседании Верховной Рады.

Но боролась со сном как моглаhttps://t.co/k31xUyu15z pic.twitter.com/NcKJlQjxCt — СТРАНА.ua (@stranaua) 7 февраля 2017 г.

В июне 2016 года на YouTube появилась видеозапись, как Надежда Савченко заснула на заседании комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.