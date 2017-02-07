Украина ведет переговоры о поставке 1 млн тонн угля из США

Украинские власти ведут переговоры о поставке 1 миллиона тонн угля из США. С таким заявлением выступил министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик . Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости Украина

«У меня есть неподтвержденная информация о том, что сейчас ведутся переговоры о поставке 1 миллиона тонн угля антрацитовой группы из США», — заявил Насалик.

По словам главы ведомства, переговоры ведутся на уровне частного сектора. Также Насалик добавил, что результаты переговоров будут известны на следующей неделе. В связи с вооруженным конфликтом в Донбассе Украина лишилась большинства угледобывающих шахт. Из-за нехватки угля власти страны были вынуждены проводить веерные отключения электричества. В январе 2017 года, согласно отчету Государственной фискальной службы Украины, страна импортировала 1,25 миллионов тонн угля. В частности, из России было ввезено топлива на 115 миллионов долларов, из США – на 25 миллионов долларов, из Казахстана – на 15 миллионов долларов.

Конфликт на востоке Украины начался после того, как украинские власти объявили в 2014 году так называемую антитеррористическую операцию (АТО) для подавления массовых народных выступлений в Донецкой и Луганской областях. Местные жители этих регионов отказались признать государственный переворот в Киеве. В результате вооруженного конфликта, по данным Организации объединенных наций (ООН), погибли порядка 10 тысяч человек.