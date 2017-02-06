МИД Украины выразил протест РФ, обвинив в обстреле Ан-26 над Черным морем

Министерство иностранных дел Украины выразило протест МИД России в связи с якобы имевшим место обстрелом самолета Ан-26 над Черным морем, сообщила в понедельник пресс-служба украинского ведомства.

Пресс-секретарь украинского лидера Петра Порошенко Святослав Цеголко 1 февраля заявил, что министр обороны Степан Полторак доложил президенту об обстреле украинского транспортного самолета во время тренировочного полета в районе Одесского газового месторождения. Минобороны Украины утверждает, что украинский транспортный самолет ВМС Ан-26 был обстрелян из стрелкового оружия якобы с буровых вышек РФ в Черном море. В штабе российского Черноморского флота категорически опровергли сообщения украинского руководства о якобы обстреле самолета Ан-26.

"В дополнение к предыдущим заявлениям украинских официальных лиц, по результатам проведенного расследования всех фактов и обстоятельств, министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест министерству иностранных дел Российской Федерации в связи с очередной провокацией со стороны РФ — обстрелом 1 февраля 2017 года транспортного самолета военно-морских сил вооруженных сил Украины Ан-26, который осуществлял тренировочный полет в районе Одесского газового месторождения в исключительной (морской) экономической зоне Украины", — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины сообщили, что военная прокуратура расследует якобы имевший место обстрел самолета Ан-26 над Черным морем по статье "покушение на убийство", по делу будет проведен ряд экспертиз. Главный военный прокурор страны Анатолий Матиос заявил, что Украина передаст в Международный уголовный суд (МУС) одну из пуль, попавших в самолет ВМС Ан-26 над Черным морем.

По словам представителя Черноморского флота, Ан-26 утром в среду совершил два провокационных захода на предельно низкой высоте на российские буровые вышки в Черном море. По его данным, сотрудник охраны буровой платформы подал четыре световых сигнала для предотвращения его столкновения с вышкой, угрозы самолету не было. Минобороны РФ выразило протест украинскому атташе в связи с опасным облетом украинским Ан-26 российских буровых вышек.

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