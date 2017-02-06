Украинский депутат предложил сделать русский язык официальным

Внефракционный депутат Верховный рады Украины от Закарпатья Виктор Балога раскритиковал законодательную инициативу об обязательном использовании украинского языка во всех сферах жизни населения.

Как рассказал политик в эфире телеканала «112 Украина», он родом с Западной Украины, однако ему небезразличны граждане, проживающие на территориях Донбасса, Донецка, Одессы.

«У нас сегодня потребность всё-таки думать про примирение, про то, чтобы мы не считали, что если ты говоришь на украинском, то ты — патриот, а если говоришь на русском — ты уже не патриот. Ведь патриотизм измеряется не тем, на каком ты языке разговариваешь. Это эволюционный процесс», — отметил Балога.

По его мнению, Украине стоит применить опыт Швейцарии, где существует четыре официальных языка.