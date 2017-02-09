Киевский суд постановил арестовать Захарченко

Апелляционный суд Киева дал разрешение на задержание главы ДНР Александра Захарченко . Об этом сообщается на официальном сайте инстанции.

Представители суда заявили, что Захарченко «подозревается в участии в террористической деятельности».

Это решение было принято после жалобы Генпрокуратуры на постановление Шевченковского суда Киева, который отказал в задержании Захарченко.

Санкция на задержание главы ДНР выдана на срок в шесть месяцев.

Решение суда может противоречить минским договоренностям, которые подписала Украина. Один из пунктов этих соглашений гласит, что Киев должен принять закон, «запрещающий преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».