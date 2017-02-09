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Киевский суд постановил арестовать Захарченко
Апелляционный суд Киева дал разрешение на задержание главы ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщается на официальном сайте инстанции.
Представители суда заявили, что Захарченко «подозревается в участии в террористической деятельности».
Это решение было принято после жалобы Генпрокуратуры на постановление Шевченковского суда Киева, который отказал в задержании Захарченко.
Санкция на задержание главы ДНР выдана на срок в шесть месяцев.
Решение суда может противоречить минским договоренностям, которые подписала Украина. Один из пунктов этих соглашений гласит, что Киев должен принять закон, «запрещающий преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».
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