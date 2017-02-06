Тимошенко призвала ввести военное положение в Донбассе

О такой необходимости она заявила в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций.

«Нам необходимо точно принять закон об оккупированных территориях, необходимо ввести военное положение в Донецкой и Луганской областях. Нужно прекратить это хамство с торговлей с оккупированными территориями», — сказала Тимошенко.