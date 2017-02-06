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Тимошенко призвала ввести военное положение в Донбассе
В понедельник, 6 февраля, лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала ввести военное положение в Донбассе, сообщает РИА Новости.
О такой необходимости она заявила в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций.
«Нам необходимо точно принять закон об оккупированных территориях, необходимо ввести военное положение в Донецкой и Луганской областях. Нужно прекратить это хамство с торговлей с оккупированными территориями», — сказала Тимошенко.
3 февраля заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что введение военного положения в связи эскалацией ситуации в Донбассе пока не обсуждается.
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