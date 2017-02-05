Савченко заявила, что не желает быть президентом Украины

Депутат Верховной рады Надежда Савченко , ранее осужденная в РФ по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом президента России, заявила, что у нее нет большого желания быть президентом Украины, но если это будет необходимо, она готова возглавить страну.

"Не хочу (быть президентом — ред.), но могу. Буду, если нужно, но чтобы это было таким уж большим желанием прямо… это тяжело, это очень большая ответственность", — сказала Савченко в интервью ток-шоу "Люди. Hard Talk. LIVE" на телеканале "112 Украина". Депутат также не исключает, что следующий президент Украины может быть диктатором.

По ее словам, в будущем она видит себя "счастливым украинцем". Савченко считает, что ее самое большое достижение еще впереди, а "больших ошибок" нет.

В украинской политике разгорелся скандал из-за того, что Савченко 7 декабря 2016 года посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина" в украинском парламенте, но не лишена мандата. Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Позднее Рада исключила ее из украинской делегации ПАСЕ.

Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года Савченко скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк Антон Волошин . В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом страны, если народ ее поддержит.

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