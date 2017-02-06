Белорусские БМП замаскировали газетами на учениях

В Белоруссии на военных учениях бронемашины боевой пехоты замаскировали газетами. Фотографии трех боевых машин были опубликованы на сайте белорусской военной газеты «Во славу родины». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт издания

Как отмечается в публикации, инцидент произошел с бронетранспортерами пехоты 11 отдельной гвардейской механизированной бригады белорусской армии. Журналисты издания утверждают, что газеты имитируют пиксельный камуфляж.

Пиксельный или «цифровой» камуфляж был придуман в 1984 году. Камуфляжный рисунок получил свое название в связи с тем, что напоминает конфигурацию пикселей на экране монитора. Считается, что такой рисунок мешает человеческому глазу зафиксироваться на объекте, не позволяет быстро определить его форму и движения.