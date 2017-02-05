Администрация Горловки обвинила силовиков в обстреле пригорода поселка

Украинские силовики ведут обстрел поселка Зайцево в пригороде Горловки в Донбассе, сообщили РИА Новости в администрации поселка.

"Сейчас идет обстрел поселка, бьют тяжелым. Огонь ведется с 17.00. Информации о разрушениям и пострадавшим пока нет", — сказал представитель поселковой администрации.

В последние несколько дней произошло обострение ситуации в Донбассе. Ополченцы и украинские силовики обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.