Саакашвили заявил, что Европа в долгу перед Украиной

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью украинскому "Радио Вести" заявил о "долге" Евросоюза перед Украиной.

Как считает Саакашвили, Украина "спасает Европу от самой агрессивной армии", поэтому ЕС перед Киевом "в долгу".

"Украина имеет сейчас право не только не упрашивать, умолять: "Не бросайте нас, пожалуйста”. Наоборот, говорить им: "Вы должны делать это, это, это”, потому что Европейский Союз и вообще Европа не выживет без Украины", — сказал он.

Политик также предрек Украине будущее европейской "сверхдержавы". По его мнению, за 5-15 лет страна может стать в Европе "мощным игроком".

Ранее Саакашвили объявил о сборе средств для своей новой партии, которая, по его словам, и превратит Украину в сверхдержаву. Между тем в Грузии, которую он покинул в ноябре 2013 года, против экс-президента возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по обвинениям в растрате.