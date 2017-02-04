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Саакашвили заявил, что Европа в долгу перед Украиной
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью украинскому "Радио Вести" заявил о "долге" Евросоюза перед Украиной.
Как считает Саакашвили, Украина "спасает Европу от самой агрессивной армии", поэтому ЕС перед Киевом "в долгу".
"Украина имеет сейчас право не только не упрашивать, умолять: "Не бросайте нас, пожалуйста”. Наоборот, говорить им: "Вы должны делать это, это, это”, потому что Европейский Союз и вообще Европа не выживет без Украины", — сказал он.
Политик также предрек Украине будущее европейской "сверхдержавы". По его мнению, за 5-15 лет страна может стать в Европе "мощным игроком".
Ранее Саакашвили объявил о сборе средств для своей новой партии, которая, по его словам, и превратит Украину в сверхдержаву. Между тем в Грузии, которую он покинул в ноябре 2013 года, против экс-президента возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по обвинениям в растрате.
Евросоюз регулярно оказывает Украине финансовую помощь. По данным Европейского суда аудиторов, в период с 2007 по 2015 год ЕС выделил стране 5 миллиардов евро. В марте 2014 года Еврокомиссия дополнительно выделила пакет срочной финпомощи в размере 11,2 миллиарда. В декабре 2016 года европейские аудиторы пришли к выводу, что эта поддержка имела ограниченное влияние.
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