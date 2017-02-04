Горловка осталась без электричества из-за подрыва ЛЭП

В Горловке повреждена ЛЭП, которая обеспечивала электроснабжение всего города. Линию электропередачи повредили украинские силовики, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства обороны ДНР.

Сейчас город снабжается электричеством при помощи резервных коммуникаций.

По данным Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики, ЛЭП была подорвана сегодня днем в районе населенного пункта Светлодарск на территории, которую контролируют Вооруженные силы Украины. Горловка временно осталась без света. Сейчас ее запитывают от других городов, которые находятся неподалеку, – Енакиево и Макеевки.

На этой неделе Горловка уже лишалась электричества из-за обстрелов, в результате которых были повреждены две ЛЭП между этим населенным пунктом и Углегорском.