В ЛНР заявили об использовании СБУ "клонов" автомобилей ОБСЕ

Министр государственно безопасности самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) использует автомобили с символикой Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ для проведения спецопераций на территориях народных республик, сообщает "ЛуганскИнформЦентр".

"Нами зафиксированы факты использования сотрудниками СБУ полных копий автомобилей и брендированной формы миссии ОБСЕ", - сказал он.

Как отметил Пасечник, первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг подтвердил, что ему известно о применении "машин-клонов" военнослужащими ВС Украины и пообещал провести соответствующее расследование.

Он подчеркнул, что у ЛНР есть достоверные данные о том, что под маркой миссии ОБСЕ работают не украинские военнослужащие, а оперативные группы сотрудников СБУ, "выполняя задачи по разработке и проведению специальных операций".

1 февраля агентство Reuters опубликовало фотографии, на которых рядом с украинскими танками в контролируемой Киевом Авдеевке стоят два внедорожника миссии ОБСЕ.