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Додон намерен придать Приднестровью особый статус в составе Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон написал на своей странице в фейсбуке, что непризнанное Приднестровье должно пройти процедуру "реинтеграции" в состав Молдавии в статусе особого образования.
Об этом глава государства сообщил после встречи с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Себастьяном Курцем в Вене.
"Мы обсудили формат сотрудничества для нахождения оптимальных решений в интересах людей по обе стороны Днестра", - указал Додон.
Он также выразил надежду на то, что Курц окажет влияние на развитие процесса переговоров по урегулированию приднестровского конфликта.
Ранее власти Молдавии назвали незаконным открытие представительства непризнанной Приднестровской Молдавской республики в Москве.
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