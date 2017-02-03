Актеру Садальскому запретили въезд на Украину

В своем ЖЖ Садальский опубликовал копию уведомления СБУ, в котором причиной отказа актеру во въезде на Украину названа одна из его записей в блоге, посвященная шествию Бессмертного полка в Киеве.

«Идет угрюмая толпа, все с напряженными лицами, по кругу окруженная нацюками в военной форме с желто-блакитными повязками на руках. Нацюки рыскают по толпе, отыскивая георгиевские ленточки. Милиция наблюдает за всем этим с безопасного расстояния. Вот где реальная оккупация», – цитируется сообщение Садальского в заявлении СБУ.