В Харькове нашли замену памятнику Ленину

В Харькове определили победителя конкурса на лучший проект памятного знака на площади Свободы, где ранее стоял памятник Ленину. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

«Обсудив представленные проекты, большинство членов жюри (10 из 12) отдали предпочтение памятному знаку в виде ангела на потолке вверху в окружении четырёх фигур колоритных исторических личностей — внизу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что члены жюри также одобрили идею предложить автору эскиза заменить фигуру ангела фигурой раннехристианского подвижника Антония Великого — покровителя Харьковского национального университета им. Каразина.

Всего в конкурсе приняли участие 29 эскизных проектов.

Памятник Ленину на площади Свободы в Харькове был снесён в 2014 году.