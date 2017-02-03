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"Заберите Порошенко": жительница Донецка обратилась к сотруднику ОБСЕ
Телеканал RT опубликовал видео из Донецка, на котором местная жительница умоляет наблюдателя ОБСЕ вмешаться в военный конфликт.
"Вы же работаете здесь, помогите нам! Скажите своему американцу, пусть он заберет своего Порошенко", – воскликнула она.
Сотрудник ОБСЕ кивнул, но ничего не ответил. "Нельзя так, надо помогать, а вы ничего не делаете. А мы жить хотим", — возмутилась женщина.
В ночь на 3 февраля Донецк подвергся массированному ракетному обстрелу, в результате которого два человека погибли, тринадцать получили ранения. Повреждены десятки домов, в том числе школы и детские сады. В Киевский район города прибыли сотрудники миссии ОБСЕ для фиксации последствий обстрелов.
В конце января обстановка в Донбассе обострилась, ополченцы и украинские силовики обвиняют друг друга в попытках наступления и усилении обстрелов. В Минобороны Украины сообщили, что украинские войска "метр за метром продвинулись вперед". В Кремле эти слова назвали подтверждением того, что ВСУ ведут наступление, подрывающее минские договоренности.
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