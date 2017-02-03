Киев предложил сторонам в Донбассе вернуть линии разграничения 2014 года

Стороны конфликта в Донбассе должны вернуться к линии разграничения сентября 2014 года, заявил замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев

"Остаются в силе минские соглашения, и мы должны вернуться к линии разграничения, которая была установлена минскими договоренностями от сентября 2014 года. В феврале 2015 эта линия была немного отодвинута, поэтому мы все время и в рамках трехсторонней контактной группы и в рамках "нормандского формата" настаиваем, что все должны вернуться к линии разграничения сентября 2014 года, которая включает, что мы должны возобновить свой контроль над тем же Дебальцево", — сказал Елисеев

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.