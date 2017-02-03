Солдат ДНР назвал фиктивной эвакуацию жителей Донецка

Солдат ДНР Анатолий Гелюх (позывной «Натан») на своей странице "ВКонтакте" заявил, что власти Донецка превратили эвакуацию мирного населения из зоны боевых действий в шоу для СМИ.

«Приехали 3 БМП и журналисты. Погрузили людей с баулами в технику, на камеры. Привезли на МЧС на Полиграфической, сгрузили и уехали. Людей бросили на улице на морозе. Люди пешком с баулами под обстрелом домой на Путиловку», - написал Гелюх.

Ранее видео «эвакуации» было опубликовано в Сети. Сообщалось, что спасатели уже третий день вывозят местных жителей.