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Минобороны Украины объяснило присутствие танков в Авдеевке
Бронетехника в Авдеевке находится в оперативном резерве на случай прорыва противника через линию соприкосновения, заявило Минобороны Украины в своем Фейсбуке.
«В связи с распространением отдельными интернет-ресурсами информации о якобы подведения танков в линии соприкосновения пресс-центр штаба АТО сообщает, что указанная бронетехника находится в оперативном резерве украинских войск с целью адекватного реагирования в случае попытки противника прорвать оборону украинских войск», — указано в сообщении.
В ведомстве также подчеркнули, что танки не принимают участия в боевых действиях.
Ранее наблюдатели миссии ОБСЕ на Украине зафиксировали присутствие танков и реактивных систем залпового огня в контролируемой Киевом Авдеевке. Артиллерийские установки, которые находились в зоне прекращения огня в районе Макеевки и Ясиноватой, были также обнаружены и на территориях, которые контролируются отрядами ДНР.
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