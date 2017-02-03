Минобороны Украины объяснило присутствие танков в Авдеевке

Бронетехника в Авдеевке находится в оперативном резерве на случай прорыва противника через линию соприкосновения, заявило Минобороны Украины в своем Фейсбуке

«В связи с распространением отдельными интернет-ресурсами информации о якобы подведения танков в линии соприкосновения пресс-центр штаба АТО сообщает, что указанная бронетехника находится в оперативном резерве украинских войск с целью адекватного реагирования в случае попытки противника прорвать оборону украинских войск», — указано в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что танки не принимают участия в боевых действиях.