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Лукашенко сравнил себя с Трампом

Лукашенко сравнил себя с Трампом
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В рамках мероприятия "Большой разговор с президентом" глава Белоруссии Александр Лукашенко сравнил себя с новым президентом США Дональдом Трампом, сообщает RNS.
«Америка избрала проамериканского президента, не пророссийского и не пробелорусского. Не настолько он глуп, как некоторые думают. Пусть даже он неопытный, да, некоторые шаги он делает, нам отсюда кажется. Я все это проходил, когда не с элиты приходишь наверх, я это все пережил и прошел», — заявил Лукашенко.
Беларусь В мире США
Дональд Трамп Александр Лукашенко
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