Лукашенко сравнил себя с Трампом

«Америка избрала проамериканского президента, не пророссийского и не пробелорусского. Не настолько он глуп, как некоторые думают. Пусть даже он неопытный, да, некоторые шаги он делает, нам отсюда кажется. Я все это проходил, когда не с элиты приходишь наверх, я это все пережил и прошел», — заявил Лукашенко.