Киев предложил вернуть в Донбассе линии разграничения 2014 года

С инициативой вернуться к линии разграничения в Донбассе сентября 2014 года выступили в Киеве. Предложение украинских властей озвучил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев . Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«Остаются в силе минские соглашения, и мы должны вернуться к линии разграничения, которая была установлена минскими договоренностями от сентября 2014 года. В феврале 2015 эта линия была немного отодвинута, поэтому мы все время и в рамках трехсторонней контактной группы и в рамках «нормандского формата» настаиваем, что все должны вернуться к линии разграничения сентября 2014 года, которая включает, что мы должны возобновить свой контроль над тем же Дебальцево», — заявил Елисеев.

Украинские власти и руководство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвиняют друг друга в эскалации конфликта в Донбассе. 30 января под Авдеевкой (примерно в 20 километрах от Донецка) начались ожесточенные бои между военнослужащими украинской армии и ополченцами ДНР. По данным Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ( ОБСЕ ), тяжелая ситуация также сложилась в Ясиноватой.

1 февраля украинская сторона признала, что ведет наступление в Донбассе. Нарушения минского соглашения фиксируют обе стороны и ОБСЕ.

Бои в районе Авдеевки стали самыми ожесточенными с августа 2015 года. Украинская сторона обвиняет ополченцев ДНР в массированных обстрелах города. В Авдеевке с населением порядка 35 тысяч человек из-за обстрелов 31 января было объявлено чрезвычайное положение. В тот же день из города началась эвакуация мирных жителей. В городе нет электроснабжения, тепла, связи, частично водоснабжения. Ополченцы в свою очередь обвиняют украинские власти в обстреле Донецка и Макеевки.

Минское соглашение — документ, подписанный 5 сентября 2014 года в Минске и предусматривающий, в частности, прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей Украины. Несмотря на подписание протокола, боевые действия на востоке Украины продолжались в период его действия. В середине января 2015 года стороны конфликта фактически перестали выполнять пункты протокола.

Интенсивные боевые действия в районе Дебальцево начались в июле 2014 года и после временного перемирия продолжились в январе-феврале 2015 года. Возобновление боев в регионе связывают с заявлением ополченцев, что данная территория является «внутренним районом» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и действие Минских соглашений на него не распространяется. Итогом боев стало отступление украинских войск и переход Дебальцево и его окрестностей под контроль ДНР.

Конфликт на востоке Украины начался после того, как украинские власти объявили в 2014 году так называемую антитеррористическую операцию (АТО) для подавления массовых народных выступлений в Донецкой и Луганской областях. Местные жители этих регионов отказались признать государственный переворот в Киеве. В результате вооруженного конфликта, по данным Организации объединенных наций (ООН), погибли порядка 10 тысяч человек.