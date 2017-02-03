В Раде напомнили Порошенко о миролюбивых предвыборных обещаниях

Депутат Верховной рады Вадим Новинский напомнил президенту Украины Петру Порошенко о предвыборном обещании закончить войну за две недели, призвав проявить политическую волю и выполнить обещанное сейчас. «Хочу напомнить Петру Алексеевичу, что почти три года назад он обещал закончить войну за две недели, и именно поэтому получил беспрецедентную поддержку тогда. Прошло почти три года, а люди по-прежнему гибнут на Донбассе. Петр Алексеевич, выполните свое обещание, остановите войну! Это целиком и полностью в ваших возможностях», - написал он в Facebook.

Заявление Новинский сделал в связи с обострением ситуации в Авдеевке. Он отметил, что договоренности были нарушены обеими сторонами, так как «очень многим из тех, на ком лежит принятие решений, война выгоднее мира». По его словам, такие люди есть по обе стороны конфликта.

Новинский также призвал как можно быстрее выполнить минские соглашения, для чего «проголосовать всю политическую их часть» в Раде.

«Если же этот парламент не готов выполнять соглашения, если для власти сохранение коалиции и ее узкие электоральные интересы выше человеческих жизней, то нужно отправлять этот парламент в отставку и менять эту власть».

Обострение ситуации произошло в воскресенье, после чего ВСУ неоднократно пытались прорвать позиции ДНР. В пятницу украинские силовики признали наступление на позиции ополченцев в Донбассе. В четверг вечером украинские силовики предприняли массированный обстрел центра Донецка.